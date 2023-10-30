أزهر الشرقية يواصل عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة " شيخ معهد "

واصلت لجنة المقابلات الموفدة من قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة «شيخ معهد» لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك لليوم الثاني بمقر ديوان عام المنطقة.

يأتي ذلك في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على استقرار العملية التعليمية بالمعاهد من خلال ندب أكفأ المعلمين لهذه الوظيفة، إذ بدأت اللجنة عملها أول أمس السبت وتستمر حتى الأربعاء القادم .

وتشكلت لجنة المقابلات برئاسة الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، وعضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور ياسر فتحي، عضو إدارة التعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

ووجَّه الدكتور السيدالجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بتوفير كل ما يلزم لتسهيل عمل لجنة المقابلات؛ حيث يتم اختبار المتقدمين على هذه الوظائف خلال فترة انعقاد المقابلات على مهارات الحاسب الآلي بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، يأتي بعدها المقابلة الشخصية للتأكد من المهارات الشخصية والفنية لهذه الوظيفة.