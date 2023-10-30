الدولار الأمريكي يستقر مع بداية أسبوع مليء بقرارات البنوك المركزية

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 30-10-2023، في ظل تعاملات حذرة ، وأبقى الين قرب مستوى 150 مع ترقب المتعاملين لقرارات تتعلق بالسياسة المالية من بنك اليابان هذا الأسبوع واجتماعات لبنوك مركزية كبرى وسلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة من أنحاء العالم.

ويبدأ الاثنين بنك اليابان اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين في مستهل أسبوع سيشهد أيضا قرارات تتعلق بأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا.

كما من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشرات مديري المشتريات والتضخم في منطقة اليورو والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مما يضيف مزيدا من الترقب على أسبوع ممتلئ بالفعاليات.

ولم يطرأ على الين تغيرا يذكر وظل عند 149.58 للدولار بما منح العملة اليابانية متنفسا بعد أن وصلت لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي مسجلة 150.78 للدولار.

وظلت تحركات العملات بشكل عام محدودة مع توخي المستثمرين الحذر واستمرار ضعف شهية المخاطرة.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزلندي قليلا بعد أن انزلقا لمستويات انخفاض جديدة هذا العام في تعاملات الأسبوع الماضي. وزاد الدولار الأسترالي 0.32 بالمئة في أحدث تداولات مسجلا 0.63545 دولار أميركي كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.28 بالمئة مسجلا 0.5825 دولار أميركي.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 0.02 بالمئة مسجلا 1.21195 دولار، كما هبط اليورو بذات النسبة مسجلا 1.0563 دولار.

واستقر مؤشر الدولار عند 106.57 مع تقييم المستثمرين لما ستعنيه البيانات الاقتصادية الأميركية وتأثيرها على قرارات أسعار الفائدة.

اليورو الأوروبي

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.39 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو32.55 جنيه للشراء، 32.79 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.50 جنيه للشراء، 32.79 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.34 جنيه للشراء، 32.79 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.50 جنيه للشراء، 32.80 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.39 جنيه للشراء، و32.69جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 32.56 جنيه للشراء، و 32.71 جنيه للبيع.