استشاري ذكورة يحذر من تأثير السمنة المفرطة على القدرة الجنسية "فيديو"

أكد الدكتور أحمد تمساح استشاري أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب أن السمنة المفرطة تؤثر على الصحة الجنسية والصحة الإنجابية لدى الرجل وذلك عن طريق طبقة الدهون التي تتكون لدى الرجل وهي المصنع الأساسي لهرمون الأنوثة وذلك بسبب أن هرمون الذكورة يتحول في طبقة الدهون إلى هرمون أنوثة ويبدأ يزيد في الدم وذلك يسبب مشكلة في أنه يؤثر على إنتاجية الخصية من الحيوانات المنوية وبالتالي يضعف القدرة الإنجابية إضافة إلى ذلك طبقة الدهون تضعف القدرة على الانتصاب لأنها تحدث في العانة شئ يسمى"العضو المدفون" بمعنى أن العضو الذكري لا يكون ظاهراً بالكامل بسبب الدهون الزائدة في تلك المنطقة بالجسم.

وأضاف الدكتور أحمد تمساح أن الدهون الزائده معناها وجود ضعف في العضلات وهذا من الممكن أن يتسبب في درجة من درجات سرعة القذف لأن عضلات الحوض من الأشياء المسئولة عن القذف والانتصاب.

وينصح الدكتور أحمد تمساح بالتخلص من الدهون الزائدة أو السمنة المفرطة بالجسم إذا كان نرغب في حياة صحية وفي زيادة القدرة الجنسية.