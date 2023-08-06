عوامل الخطر تزيد من الحموضة المعوية.. السمنة أبرزها

الحموضة المعوية هي شعور مؤلم وحارق في منتصف صدرك، وهو ناتج عن ارتفاع حمض المعدة إلى المريء (الارتجاع) الذي يمر عبر صدرك بالقرب من قلبك، والحموضة المعوية هي عرض عرضي لكثير من الناس، وحالة مزمنة للآخرين تحدث بشكل متكرر عندما يكون مزمنًا ، فقد يكون لديك مرض ارتجاع المريء (مرض الارتجاع المعدي المريئي).

من يصاب بحرقة المعدة؟

كثير من الناس يعانون من حرقة في بعض الأحيان ويمكن أن يحدث بسبب تناول وجبة غنية أو حمضية بشكل خاص ، أو عن طريق الضغط الزائد في البطن ، مثل أثناء الحمل.

والحموضة المعوية التي تحدث بانتظام هي أحد أعراض ارتداد الحمض المزمن (GERD) ، وهو أمر شائع نسبيًا أيضًا، وتشمل عوامل الخطر الإصابة بالسمنة (مؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30) وزيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 25) والتدخين والتعرض للتدخين غير المباشر.

ما هو شعور الحموضة المعوية؟

تشعر بالحموضة المعوية مثل حرق حمض في صدرك ، وهو قريب جدًا مما هو عليه في الواقع، ويمر المريء ، وهو أنبوب البلع الذي يبدأ من حلقك ، لأسفل عبر منتصف صدرك للوصول إلى معدتك، وتبدأ الحموضة المعوية في هذا الأنبوب ، ولكن ينتشر الشعور غالبًا عبر صدرك وأحيانًا إلى حلقك، إنه إحساس حارق يمكن أن يكون خفيفًا إلى شديد.