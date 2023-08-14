أكل المكسرات يوميًا يُغنيك عن الأدوية ويعالج أمراضًا مزمنة أبرزها السمنة

أوصت دراسة حديثة بضروة تناول المكسرات بشكل يومي بدلًا من الوجبات الخفيفة، خاصًة مع التقدم في العمر، نظرًا لما تحتويه من فوائد صحية كثيرة أبرزها التخلص من السمنة التي تسبب عواقب صحية خطيرة.

فوائد المكسرات

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة إلى أن المشاركين الذين يتناولون المكسرات يوميًا، يكتسبون وزنًا أقل، وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

فوائد المكسرات

وبحسب باحثو الدراسة، تعد المكسرات بمثابة وجبة خفيفة لكبار السن تبطئ من زيادة السمنة المرتبطة بتقدم العمر، مشيرين إلى أن مضغها يستغرق جهدًا أكبر من تناول الوجبات السريعة، فضلا عن أن المستوى العالي من الألياف بداخلها قد يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.

وتعرف المكسرات بأنها غنية بالدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف، وعادًة لا تكون جيدة للتحكم في الوزن لأنها كثيفة السعرات الحرارية. لكن الأدلة الجديدة تشير إلى أنها تمنع الشعور بالجوع وتزيد من كمية الدهون التي تفرز، مما يحمي من الإصابة بالسمنة.

في القوت نفسه، أثبتت نتائج الدراسة إن ازدياد استهلاك أي نوع من أنواع الجوز يرتبط بزيادة الوزن على المدى البعيد مما يقلل خطر الإصابة بالسمنة.وأكدت نتائج الدراسة أن تناول المكسرات يوميا، من أي نوع، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 23%.