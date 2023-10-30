برلماني يثمن الموقف الحاسم من الأزهر الشريف تجاه الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التى أكد فيها أن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف وقتل وقطع للكهرباء والإنترنت وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب لهو إرهابٌ أعمى وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية مؤكداً أن هذا الموقف الحاسم من الأزهر الشريف يتطلب من العالم سرعة التدخل الفورى لانقاذ معاناة الفلسطينيين

وأعلن " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع الدكتور أحمد الطيب فى مطالبته للعالم العالم بادانة ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الأشقاء الفلسطينيين واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني مشيداً بتأكيد شيخ الأزهر الشريف بأنه واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.

وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً : أين المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله ؟ وأين الدول الكبرى ؟ وأين البرلمان الاوروبي مما يحدث من مجازر بشرية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ؟ مطالباً من شرفاء العالم وقياداته وحكوماته سرعة التدخل للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى