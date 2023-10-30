القوى العاملة بالنواب: ثقتنا بلا حدود في قدرة مصر في الحفاظ على أمنها القومي



ثمنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية جميع القضايا والرسائل المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته التاريخية خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية مؤكدة أنها لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية وأن المصريين ثقتهم بلا حدود فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى فى الحفاظ على امنها القومى وحدودها

وأكدت " درويش " فى بيان له أصدرته اليوم الأهمية الكبيرة لرسالة الرئيس السيسى التى أكد فيها أن مصر دولة قوية ذات سيادة وعلى الجميع احترام سيادتها على أراضيها وعدم المساس بأمنها القومي مشيدة بتأكيد الرئيس السيسى على

أن الدولة المصرية قوية لا تعتدي على أحد ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها ولا يوجد دولة في العالم قادرة على فرض شيء على مصر أو أن تمارس الضغوط عليها وأن مصر حريصة على استقرار المنطقة وتبذل جهدا كبيرا من أجل تحقيقه والجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

ووجهت النائبة سولاف درويش تحية قلبية لكل المصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية وعدم الانجراف وراء ما تحاول بعض الدول والكيانات زج مصر فيه مؤكدة مصر بقيادة الرئيس السيسى أكدت للعالم كله أنها دولة سلام وكانت ولازالت وستظل تدعو لإعلاء قيم التسامح والمحبة والإخاء والتعايش السلمى

وطالبت النائبة سولاف درويش من المجتمع الدولي عدم الاستمرار فى صمته على جرائم الحرب والابادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية مطالبة بالتدخل الفوري من المجتمع لوقف اطلاق النار ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الغاشمة على المدنيين العزل فى فلسطين فضلا عن ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يتمثل فى تنفيذ رؤية مصر لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى