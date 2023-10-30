بريطانيا: نعمل مع مصر وإسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

أكد وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، العمل مع مصر وإسرائيل وآخرين للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الاثنين.

وحذر وزير خارجية بريطانيا، من دخول جماعات تتلقى تمويلا من إيران في الحرب بقطاع غزة، موضحًا أن هناك خطرًا حقيقيًا من تصاعد الصراع بغزة وانتشاره في أنحاء المنطقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 8000 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

حزب الله: جاهزون للبقاء في ساحة القتال

صرح رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين بأنهم جاهزون أن يبقوا في الساحة وفي الميدان حينما يدعوهم الواجب، وفق روسيا اليوم.

وقال هاشم صفي الدين في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية حول ما يجري في غزة أن قادة إسرائيل: "سياسيين وعسكريين ضائعين وتائهين لا يعرفون ماذا يفعلون، وإن كانوا يمتلكون القدرات الكبيرة العسكرية والطائرات وقذائف القتل والدبابات والصواريخ المتطورة".

وتابع "متى كانت الطائرات والصواريخ والتكنولوجيا قادرة على حسم المعركة مع الأقوياء كما في غزة".

وأضاف صفي الدين: "التاريخ سيسجل بأن نهاية القوة والقدرة والتفوّق الإسرائيلي كانت على يد نتنياهو، لا سيما وأنه عمل على تقسيم المجتمع الإسرائيلي، وقام بتفرقته سياسيًا واجتماعيًا وإلى ما هنالك، فتصدع المجتمع الإسرائيلي على يده، والآن هو يصدع الجيش الإسرائيلي، وإذا انتهى هذا الجيش، فهذا يعني أن إسرائيل قد انتهت".