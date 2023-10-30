الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير خارجية كوريا الجنوبية يبحث مع نظرائه بالشرق الأوسط التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية الكوري
وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين

 

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، هاتفيا، مع نظرائه من الإمارات والأردن وإسرائيل التصعيد العسكري في قطاع غزة .

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وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- وفقا لبيان وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين أن جين شارك مع نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والأردني أيمن الصفدي وجهة النظر حول الحاجة الملحة إلى هدنة إنسانية للحرب لمنع الوضع من التدهور.

 

كما طلب الوزير الكوري من نظرائه الثلاثة الاهتمام بالمواطنين الكوريين الجنوبيين وضمان سلامتهم.

 

من جانب آخر، أجرى بارك محادثات هاتفية أيضا مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والقطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء قبل أيام من لقائهما شخصيا في الرياض والدوحة بشكل منفصل أثناء مرافقة الرئيس الكورى يون في زيارة إلى كل من البلدين في الفترة من 21 إلى 26 من الشهر الجاري.

 

وذكرت الوزارة أن الوزير تبادل مع كل من نظيريه السعودي والقطري المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط واتفق مع كل من الجانبين على العمل معا لمنع المزيد من التصعيد.

 

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