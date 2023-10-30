اصطدام بين قطارين في جنوب شرق الهند يخلف 13 ضحية 

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب خمسون آخرون بجروح، مساء الأحد، في حادث اصطدام بين قطارين في جنوب شرق الهند، وفقا لحصيلة أصدرتها السلطات المحلية.

ووقع الحادث بين مدينتي ألاماندا وكانتاكابال في ولاية أندرا براديش بعدما تجاوز قطار يقل ركابا الإشارة.

وقال المسؤول المحلي ناغالاكشمي إس، للصحافيين إن "13 راكبا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون. وعمليات الإنقاذ جارية".

وعزت وزارة السكك الحديد الهندية في بيان الحادث إلى "خطأ بشري"، وفقا لاستنتاجات تحقيق أولي.

وأشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من جانبه، على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) إلى أنه تواصل مع وزير السكك الحديد وقدم "تعازيه لعائلات الضحايا آملا بشفاء عاجل للمصابين.

وتمتلك الهند واحدة من أكبر شبكات السكك الحديد في العالم وشهدت الكثير من الكوارث على مر السنين، كان أسوأ هذه الحوادث العام 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في بيهار وسقط في النهر مما أسفر عن مقتل 800 إلى ألف شخص.

وفي يونيو، أدى حادث اصطدام بين ثلاثة قطارات قرب بلدة بالاسور بولاية أوديشا في شرق الهند، إلى مقتل نحو 300 شخص وإصابة أكثر من ألف، بسبب عطل في نظام التبديل.

وفي أغسطس، قضى تسعة أشخاص على الأقل في جنوب الهند عندما اندلع حريق في عربة قطار، بسبب مسافر كان يسخن الماء لإعداد الشاي.