تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس حتى السبت المقبل

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

الطقس السائد مائل للحرارة



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

سقوط الأمطار الخفيفة



وأضافت الهيئة، هناك سقوط للامطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، ومناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ولكن يبقى التحذير من الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق لذا يجب توخي الحذر على قائدى المركبات واتباع كافة التعليمات واتخاذ الحيطة والحذر.

تكاثر السحب الممطرة



وتابعت الهيئة، هناك استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 31، الصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 23

الإسكندرية العظمى 29، الصغرى 21

مطروح العظمى 27، الصغرى 19

أسيوط العظمى 34، الصغرى 20

سوهاج العظمى 35، الصغرى 21

الأقصر العظمى 37، الصغرى 23

أسوان العظمى 37، الصغرى 24

قنا العظمى 36، الصغرى 23