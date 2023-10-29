الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية في فترات النهار.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إنه منذ الأسبوع الماضي تشهد درجات الحرارة ارتفاعات طفيفة فى معظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أن معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين إلى 3 درجات.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبري 31 درجة مئوية، بسب امتداد لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وخاصة فى المناطق الشمالية، كما أنه يحبس الرطوبة فى طبقة قريبة من سطح الأرض مما يساعد على الشعور بمزيد من الارتفاع فى الحرارة.

تحذير من انخفاض الحرارة خلال فترات الليل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء خلال فترة النهار مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت أنه خلال فترة المساء، يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة وخصوصًا فى فترات الليل المتأخر، وخلال فترات الصباح الباكر.