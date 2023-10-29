الطيران المدنى تستضيف ورشه عمل الكوميسا

ترسيخا لدور مصر الريادي فى القاره الافريقيه ، وفى ضوء ما تتبناه الحكومه المصريه بضروره تعزيز اواصر الترابط والتعاون مع جميع الدول الافريقيه فى كافه المجالات لتحقيق التكامل الاقليمى ومواجهه التحديات الراهنة خاصه فى مجال صناعه النقل الجوى والتى تعد شريان الحياه فى القاره الافريقيه، تستضيف وزاره الطيران المدنى خلال الفتره من ٣٠ اكتوبر وحتى ١ نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهره ورشه العمل الثانيه من العام الجارى لمنظمه الكوميسا .

تأتى تحت عنوان المصادقة حول مراجعه القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنيه للطيران المدنى " وذلك بحضور ٣٧ مشارك من الدول الاعضاء فى المنظمه و ممثلى سلطه الطيران المدنى المصرى والشركات التابعه لوزارة الطيران المدني.

وفى هذا السياق ، اعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن سعادته باستضافه مصر للمره الثانيه على التوالى لاعمال ورشه عمل منظمه الكوميسا

مؤكدا حرص وزاره الطيران على التعاون والتنسيق مع المنظمه لتعزيز مصالح الدول الاعضاء فى مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصناعه الطيران المدنى الافريقي وبما يعزز دور الحكومات فى جهود تنميه القاره فى مختلف انشطه النقل الجوى .

هذا ومن المقرر ان ترتكز ورشه العمل التى تمتد على مدار الثلاثه ايام القادمه علي مراجعه مدي مطابقة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنيه للتوافق مع احكام اتفاقيه ياماسوكرو فى قطاع النقل الجوى لشرق وجنوب أفريقيا ومنطقه المحيط الهندى بالاضافه الى مناقشه ردود الفعل حول التعاون بين شركات الطيران فيما يخص الرصد والتقييم وتعريف الحواجز غير الماديه التى تعوق التفعيل من قبل بعض الدول .