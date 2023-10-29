بحضور رئيس الوزراء ووزير الطيران.. توقيع اتفاق إطارى لتطوير مطار الغردقة الدولى بين «المصرية للمطارات» و«الصينية للهندسة المعمارية»

إنشاء مطار محورى لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة فى المنطقة

استكمال أعمال التطوير بمبانى الركاب 1 و2.. وربط جميع المبانى بنقل ركاب متحضر ومستدام

تنمية قطاع السياحة والطيران فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المستقبل

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم اتفاق إطارى بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة – مصر، بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ«منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى» وشهد توقيع الاتفاق الإطارى الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، بحضور جانج شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية.. ووقع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وتشانج ويتساى، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة..

اللواء أحمد منصور رئيس المصرية للمطارات خلال توقيع إطارية تطوير مطار الغردقة

ويستهدف الاتفاق الإطارى تطوير مطار الغردقة الدولى بغرض إنشاء مطار محورى دولى لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة فى المنطقة، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران فى جمهورية مصر العربية، ويهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادًا للمطار الحالى من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح، بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة فى مبانى الركاب 1 و2، وربط جميع المبانى بنقل ركاب متحضر ومستدام، وكذا العديد من الأعمال التى تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المستقبل.. وأعرب ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة عن رغبته فى التعاون مع الشركات المصرية فى إطار مبادرة الحزام والطريق الدولى.. جدير بالذكر أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تُصنَف رقم 13 فى تصنيف جلوبال فورشن 500 على العالم، كما صُنفت رقم ١ فى العالم بين أكبر ٢٥٠ شركة مقاولات عالمية فى تصنيف ENR بتاريخ 5 أكتوبر 2023.