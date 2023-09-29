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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الكهرباء تكشف بشرى عن انتهاء تخفيف الأحمال (فيديو)

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن هناك مصدرًا بوزارة البترول، أكد أن وزارة الكهرباء تحصل على كمية الغاز المطلوبة لها يوميًّا، بمقدار 6.5 مليار قدم مكعب.

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الانتهاء من تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء مع بدء العام الدراسي الجديد:

 أوضح “خير”، خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور: “المصدر المسئول الآخر بوزارة الكهرباء، أكد أن الانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء سيكون مع بدء العام الدراسي الجديد”.

 كشف المصدر المسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التي يلجأ مركز التحكم القومي لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات، أمس الخميس؛ تمهيدًا لوقف جدول تخفيف الأحمال اليوم الجمعة.

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