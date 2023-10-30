"الوفد" تنشر أول صورة الشاب الذي انهي حياته بشنق نفسه

حصلت "الوفد "على صورة الشاب الذي انهى حياته بشنق نفسه داخل غرفته بمنطقة عزبة خير الله في مصر القديمة ،حيث تم العثور على جثته منتحرا في مشهد مأساوي .مهم أرجاء المنطقة.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر القديمة قد تلقت بلاغا ، بالعثور على جثة شاب أقدم على شنق نفسه بواسطه حبل داخل مسكنه بمنطقة عزبة خيرالله التابعة لدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وانتقلت قوة أمنية لمسرح الحادث، وتم العثور على شاب ينهي "جون .م" في العقد الثاني من عمره ،فارق الحياة إثر قيامه بالانتحار والتخلص من حياته لمرورة بإزمة نفسية .

الشاب الضحية

وأخطرت النيابة العامة التي أجرت معاينتها لمسرح الواقعة وناظرت الجثة ،وكلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير وافي بالصفة التشريحية الضحية ،للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.



كانت منطقة مصر القديمة، واقعة مؤسفة ،حيث اقدم شاب على التخلص من حياته منتحرا بشنق نفسه داخل غرفته ، وسط ظروف غامضة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة شاب ،قام بالتخلص من حياته منتحرا داخل غرفته بمنزله الكائن في منطقة عزبة خير الله بدائرة قسم شرطة مصر القديمة،وانتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة

وقالت مصادر أن الشاب انهي حياته لمروره بظروف نفسية ، وأفادت المصادر في تصريحات للوفد أن الضحية قام بشنق نفسه ، وأنه كان يعيش مع والدته وشقيقه ووالده متوفي ، وجاري الاستماع لأقوال أسرته والجيران، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة