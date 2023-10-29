نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الصحفي في غزة يعمل تحت القصف لتأدية مهمة مهنية

منذ بداية الحرب على قطاع غزة وهناك تواصل كبير بين نقابة الصحفييين في فلسطين ونقابة الصحفيين في مصر للوقوف على الدور الإعلامي خلال فترات الحرب، حيث زار نقيب الصحفيين الفلسطينيين نقابة الصحفيين في مصر خلال الأيام الماضية.

معاناة الصحفيين في غزة

وأكد ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أنه مع تواصل مستمر مع نقابة الصحفيين في مصر، موضحًا أن عدد الشهداء من الصحفيين وصل لـ39 قتيل ولم يكن هناك وصول للرقم الأخير بسبب صعوبة الانترنت، معقبًا: "هم فدائيين بمهنة صحفيين"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد.

وتابع: “الصحفيين في غزة يعملون تحت قصف الصواريخ والطيران والدبابات.. ويقومون بعمل شاق وصعب وخطر على الأرض تحت القصف”، مشددًا على أن الصحفي الموجود في غزة معرض للاستشهاد في أي لحظة جراء العدوان على غزة، مضيفًا أنهم لا يتوقفوا عن العمل رغم المعاناة التي يعيشونها ويعيشه أهالي الصحفيين، موضحًا أن هذه مهمة وطنية ومهنية لإيصال للعالم لصور التدمير في فلسطين.

وأشار أن أكثر من 72% من الشهداء من النساء والأطفال قتلوا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 51 مؤسسة إعلامية في غزة، مشددًا على أن البيوت المدمرة للصحفيين بالعشرات وتم قطع التيار الكهربائي والانترنت عن أماكن وجود الصحفيين وتلقي رسائل تهديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك اتصالات من المستوطنين بالصحفيين يهددونهم بالقتل، كما أن سنت قانون بإغلاق مؤسسات صحفية في فلسطين، موضحًا أن رسائل جيش الاحتلال بعدم ضمان حياة الصحفيين وهو تهديد للصحفيين وتبرير لقتل الصحفيين وأن هناك خطة معده لقتل الصحفيين، مؤكدًا أن عقلية الاحتلال الإسرائيلي مجرمة فاشية تمارس الجرائم ضد الصحفيين والأطباء والهلال الأحمر الفلسطيني.