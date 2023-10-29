نقيب الصحفيين الفلسطينين: أكثر من 50 مؤسسة إعلامية فلسطينية دٌمرت بالكامل

قال الكاتب الصحفي ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، إن الكيان المحتل يستهدف الصحفيين رغم أنهم يمارسون عملهم وفقًا لمنظمة جنيف والتعدي عليهم بمثابة جريمة حرب، فخسائرنا حتى هذه اللحظة أكثر من 18 زميل وزميلة صحفيين استشهدوا بالقذف المجرم، وأكثر من 50 مؤسسة اعلامية دمرت بالكامل.

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وتابع أبو بكر في حديث خاص لجريدة الوفد، أن هناك عدد آخر من المؤسسات الاعلامية أصابتها أضرار جزئية، ولدينا أكثر من 30 صحفي أصيبوا حسبما استطعنا الوصول الي فلا يمكننا الوصول لاحصائيات دقيقة في قطاع غزة الآن ونحن تحت القذف والنيران.

انحياز الاعلام الغربي للمحتل الاسرائيلي:

وذكر نقيب الصحفيين الفلسطينين، أن هناك أكثر من 22 إذاعة محلية في غزة متوقفة عن العمل منذ اليوم الأول للاجتياح الاسرائيلي وكانت هي صوت الاعلام الذي يصل لكل سكان غزة، وذلك توقف إما بسبب القصف أو عدم وجو وقود أو كهرباء أو انترنت وتشريد الصحفيين وعائلاتهم الذين أصبحوا يبحثوا عن مأوى لهم بدل العمل في مهنة الصحافة.

وأشار إلى أن العديد من الزملاء أصيبوا على الهواء وهم ينقلون الحدث، بل استشهدت عائلاتهم مثل الزميل سامح مراد مراسل قناة العربية الذي اكتشف استشهاد عائلته وهو ينقل الحدث وهذا الم يحدث في العالم ، بل لم يحدث بالتاريخ أن صحفي يصور ويكتشف أنه يصور أمه او أخته هذه جرائم ابادة جماعية.

وأضاف أبو بكر، أنه رغم ذلك فهناك صمود هائل لا يمكن أن يتحمله أو يتخيله بشر يقوم به الصحفي الفلسطيني، فهو يُمارس عمله رغم كل هذه الظروف بين القذف والنيران وبين جثث وشهداء وأشلاء ابنائهم يعمل الصحفي الفلسطيني, فنحن أمام مأساة حقيقة لكننا صامدين.

وطالب نقيب الصحفيين الفلسطينين وسائل الإعلام الغربية أن توقف انحيازها للاحتلال، وأن تنقل الحقيقة وتتعامل بالعدالة والموضوعية والحيادية، فنحن لا نطالب إلا بعرض الحقيقة، ونقل المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي تنتهجها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.