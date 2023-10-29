سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: مصر لها كلمة في ملف المحتجزين لدى حماس

قال السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلجأ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أزمة العدوان الإسرائيلي غزة بشأن المحتجزين لدى حركة حماس، لافتا إلى أنه يدرك تماما أن مصر لها كلمة في هذا الملف.

مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية

وأضاف سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي خلال حواره ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي على فضائية " صدي البلد"، مساء اليوم الأحد أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يتكرر كثيرا هذه الأزمة، وهو ما يعكس مدى مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية.

وأشار سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن القوى الكبرى في العالم عندما تتورط تلجأ إلى مصر، مشددا على أن مصر منذ بداية المجازر الإسرائيليى وهي تحاول حل الأزمة.

وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه لابد من حماية المدنيين وإنقاذ الأطفال الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين أجمع.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي، بعد زيارته معبر رفح، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن أن ندير وجوهنا عن المعاناة التي يعيشها الأبرياء والمدنيون في قطاع غزة.

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إسرائيل أن تعمل لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مؤكدًا أن الأبرياء في غزة يعانون ويعيشون حربا لا ذنب لهم فيها.

ونوه إلى أنه بموجب القانون يجب أن نحمي الأرواح البريئة فنحن نقدم نفس الدعم لكل الأطفال أيا كان دينهم أو جنسيتهم، مشيرًا إلى أن أهل غزة يمرون بمعاناة غير متخيلة، ولا يمكن لأحد أن يوصف هذا الألم والفزع الذي يعانونه.

وأكد أن الفلسطينيين ليسوا طرفاً في تلك المشكلة أو العداءات، لقد قتل وأصيب العديد منهم، ومن المفزع أن ترى جثث وأجسام الأطفال الصغار وهي مملوءة بالتراب وأن نبقى صامتين بلا عواطف لأنهم موتى.

حرب لا تتوافق مع الإنسانية



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، و"تعرضه قناة القاهرة الإخبارية"، أن الأبرياء في هذا العالم يجب ألا يهربوا لأنه ليس خطأهم، وليس هذا مقبولا، ويجب أن نرجع إلى الوراء ونقر بأنه ليس مقبولا، لقد حرموا من حق الحياة، ويجب أن نبني عالماً أفضل من أجلهم، ولا يمكننا أن نغض البصر عن معاناة الأبرياء.

وأكد أن لدى إسرائيل انتهاكاً واضحاً في حربها مع حماس، ليس فقط أخلاقياً ولكن قانونياً فيما فعلته، ولدى إسرائيل الجيش المدرب ومستشارين أقوياء ليتأكدوا بأن هذه الحرب لا تتداخل مع القانون الإنساني العالمي، ويجب أن يعلموا أنهم انتهكوا هذا القانون الدولي.