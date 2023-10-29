نقيب الصحفيين الفلسطينين: تحرك الشارع لدعم فلسطين أمر مهم للغاية

قال الكاتب الصحفي ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، إن المظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعمة للشعب الفلسطيني ورفض ما يتعرض له سكان قطاع غزة في مصر وبعض الدول العربية والأجنبية أمر جيد جدًا، فهو بمثابة دافع للحكومات للاستمرار، وللفت أنظار العالم حول القضية الفلسطينية ولمجازر العدوان الغاشم.

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أهمية تحرك الشارع لدعم فلسطين

وطالب أبو بكر في حديث خاص لجريدة الوفد، الشارع العربي والدولي بالتحرك في الشوارع؛ لأن التحرك الجماهيري يمنع حكومات الغرب من استمرار دعمهم للكيان المحتل أو استمرار قتل وذبح الشعب الفلسطيني.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينين، إلى أن تحرك الشارع المصري الذي على قلب رجل واحد وخرج للشوارع تعبيرًا عن رأيه تجاه القضية الفلسطينية، وللتنديد بجرائم الحرب التي تُرتكب وهذا ليس بجديد على المصريين، وللمصريين جزيل الشكر.

وناشد منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، أن تصدر بيانات إدانة، فمساواة القاتل بالضحية هو جريمة، لذا نطالب منظمات الحقوقية والدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما نطالب منظمات حقوق الإنسان أن تبدأ في تحقيقها في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر أن الصمت يُعد بمثابة جريمة ، مطالبًا من المحكمة الدولية على غرار ما فعلته في حرب أوكرانيا بعد أسبوعين من الحرب أعلنت بفتح ملف تحقيق، فنحن نتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من أسبوعين، والاحتلال منذ 75 عام ولم تقدم المحكمة الدولية أي شيء ضد الاحتلال.