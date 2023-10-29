ابن ينهى حياة والدته بقرية المضيق مركز نصر النوبه باسوان

في ظروف غامضه أنهى ابن حياة والدته "ف، م، ع" البالغه من العمر 65 عاما بأداة حادة، أدت الي الوفاة، بقرية المضيق التابعه لمدينة كلابشه مركز نصر النوبه محافظة اسوان ، مما استدعي اهالي القريه باخذ الجثه الي مشرحة كوم امبوا ،وبعد مشادات مع مسئولي المستشفي بعد عدم استقبال الحاله ، تم دخولها المشرحة لحين استكمال التحقيقات، كما قال احد اهالي القريه بأن الابن مريض نفسي وبعد أن قتلها فر هاربا، بعد أن لفظة انفاسها الاخيرة.

وتحرك علي الفور رئيس مباحث مركز نصر النوبه،بعد أبلغه بحادث القتل ،وجاري التحقيق بالواقعه والبحث عن الجاني