التأمين الصحي الوطني السعودي.. يمتد مدى الحياة وبدون حد للسقف

التأمين الصحي الوطني السعودي، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعدما أعلن وزير الصحة التفاصيل الكاملة عنه، مؤكدا أنه سيكون ممولًا من الدولة وسيمتد مدى الحياة ولن يكون له حد للسقف.

وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أكد أنه سيتم البدء للتحضير في تطبيق "التأمين الصحي الوطني" اعتبارًا من منتصف العام المقبل، مؤكدا أن هذا التأمين سيكون ممولًا من الدولة، وسيمتد مدى الحياة، ولن يكون له حد للسقف، مع توفير تغطية صحية شاملة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

التأمين الصحي الوطني السعودي

كما أكد وزير الصحة السعودي، أن هذا النظام سيستمر في تغطية المواطن بغض النظر عن الإجراءات الحالية، وسيسعى لتعزيز الوقاية والمؤشرات الوطنية وزيادة متوسط عمر الإنسان، متوقعا أن يتضاعف التأمين الصحي الخاص بالفرد إلى خمسة أضعاف خلال الفترة المقبلة، بفضل زيادة عدد السكان وحملة الإقامات المميزة والمعتمرين والسياح.

وتوقع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، خلال المؤتمر أن يصل حجم الفرص الاستثمارية في القطاع إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030، كما توقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار ريال في عام 2030، على أن يساهم القطاع الخاص بقرابة نصف هذا المبلغ.