خصخصة قطاع الصحة في السعودية وإطلاق مشروع تأمين وطني

تنتهى وزارة الصحه السعودية من تأسيس وإطلاق تجمعات صحية جديدة نهاية الشهر القادم تمهيدا لبدء خصخصة القطاع .

وقال فهد الجلاجل وزير الصحه السعودى فى الجلسه الإفتتاحيه لملتقى الصحه العالمى الذى بدأأعماله اليوم بالرياض أنه سيتم نقل ملكية التجمعات الصحيه الجديده إلى شركة صحه القابضه بداية من منتصف العام القادم.

وأشار الوزير إلى نقل العاملين من وزارة الصحه إلى صحه القابضه بنموذج رعايه صحيه جديد لتكون الشركه القابصه هى المنظم والمخطط للقطاع الصحى فى المملكة .

وأضاف الوزير أن التحول الصحى فى المملكة سيمر بمراحل متعدده وسيكون لكل مواطن شبكه وهى عبارة عن تجمع تطلقه الشركه القابضه ،على أن تبدأ مرحلة نقل التجمعات للقابضه من منتصف العام القادم ولمدة عامين بعدها يتم إطلاق مشروع التأمين الصحى الوطنى وسيكون ممولا من الدوله وليس له تجديدسنوى بحيث تكون صلاحيته مدى الحياه بتغطيه كامله بدون سقف ولا يتطلب أى موافقات مسبقه .

وأكد وزير الصحه السعودي تحقيق التكامل بين مشروع التأمين الصحى الوطنى والتأمين الخاص والتعاونى .

توقع وزير الصحه السعودى زيادة حجم التأمين الطبى الخاص 5 أضعاف نتيجه لزيادة أعداد الزائرين والمعتمرين وأصحاب الإقامات الدائمه .