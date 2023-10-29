محمد رمضان يستعين بـ "أبو عبيدة" للانتقام من إسرائيل (شاهد)

استعان الفنان محمد رمضان بـ أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، للرد على التهديدات التي تلقاها من إسرائيل خلال الساعات الأخيرة، بعد دعمه الفلسطينيين وإدانته الكيان الصهيوني ما يحدث في غزة، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد رمضان يصفع إسرائيل بعد تهديداتهم الساخرة

وجه محمد رمضان رسالة ساخرة للقناة العاشرة الإسرائيلية، بعدما طالبت مواطنيها بالإمتناع عن مشاهدة مسلسلاته، بعد الفيديو الذي ظهر فيه يطالب العرب بمحاربة اسرائيل والوقوف بجانب الفلسطينيين في نكبتهم الأخيرة مع العدوان الصهيوني.

وقال رمضان في الفيديو: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني نشرت فيديو يحث العرب على الإتحاد، والدفاع عن إخواتنا ونسائنا وأطفالنا ودمائنا في غزة، وقالت لهم ألا يشاهدوا مسلسلاتي مرة ثانية ولا يستمعوا لأغانيّ، لأنه رجل يدافع عن إخوته في فلسطين".

محمد رمضان يستفز الكيان الصهيوني: اسم شخصيتي في المسلسل القادم أبو عبيدة

وأضاف: "فأنا أقول لهم هذا أقل واجب أقدمه لأخواتي، والواجب الثاني الذي أقدمه لكم في القناة العاشرة الإسرائيلية، اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة"، مُرفقًا بالفيديو لقطات مصورة للأخبار التي نشرتها اسرائيل لحث مواطنيها على مقاطعة أعماله، والتي جاء ضمنها خبر منشور في موقع "روسيا اليوم".

محمد رمضان يخرج عن صمته بعد اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية

جاءت تهديدات إسرائيل للفنان محمد رمضان بعدما وجه محمد رمضان رسالة شديدة اللهجة للعرب، وطالبهم بمناشدة حكامهم ورؤسائهم للخروج بالسلاح ومحاربة العدوان الصهيوني لإنقاذ فلسطين وغزة من القصف الإسرائيلي، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال محمد رمضان: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء، ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله"، متابعًا: "كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟".

واستكمل رمضان منفعلًا على الجمهور: "صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طيارات بنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟".

محمد رمضان ينفعل على العرب: طلع السلاح وروح حارب مين هيدافع عن عربي زيه زيك

وأضاف رمضان: "احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وعدم الرجولة لما نقول إن إحنا عايزين نكتب بالإنجليش عشان برا يعرفوا إن احنا بنتضرب"، مختتمًا رسالته بقوله: "وانت فين انت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب، إنجليش إيه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".