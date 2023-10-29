الأحد 29 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زيادة ساعات انقطاع الكهرباء وعزة مصطفى: “مش عيب لما نقف جنب بلدنا” (فيديو)

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

 قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه سيتم قطع التيار الكهربائي، لمدة ساعتين بدلًا من ساعة، مشيرة إلى أن ذلك وفقًا لقرار الحكومة اليوم الأحد والتي أوضحت حيثيات القرار في بيان رسمي.
وأضافت خلال برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، لافتة إلى أن ذلك سببه زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة.

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 وقالت الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير"المذاع على قناة صدى البلد:"مش عيب نقف جنب بلدنا في الظروف دي خاصة مع الظروف الاقتصادية الخاصة ووجود مشكلات في العملة والغاز".


 وأشارت قائلة:" أنا هنا مش بفرض رأي على حد، لكن الوضع يتطلب إن إحنا نقف جنب بلدنا في الظروف دي.. أنا أفضل الصراحة والوضوح .. ومش عيب إننا نقف جنب بلادنا في هذه الظروف".

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