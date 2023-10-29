المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة حول "الشمول المالي" (فيديو)

عُقِدَتْ ندوة في مركز شباب ناصر بالوليدية بمحافظة أسيوط، بالتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط وبنك التنمية والائتمان الزراعي في أسيوط، حول موضوع الشمول المالي.

وحضر الندوة الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط، ووفاء عبدالمعطي، مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي في أسيوط، بالإضافة إلى 35 سيدة وشابًا.

وناقشت الدكتورة مروة أهمية التدريبات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى المحافظات، والتي تشمل التدريب على ريادة الأعمال والتثقيف المالي. تم تسليط الضوء أيضًا على دور المشروعات الصغيرة في زيادة دخل الأسرة وتحسين الظروف المعيشية.

وأشارت الدكتورة مروة، إلى أن هذا النشاط التعاوني بين فرع المجلس القومي للمرأة في باسيوط وبنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط نموذجاً ملهمًا لتعزيز الشمول المالي للنساء. من خلال توفير الفرص التدريبية والتمويل والخدمات المصرفية لهن، يتم تمكينهن من الانخراط في الحياة الاقتصادية بشكل أكبر وتحقيق الاستقلال المالي وتحسين جودة حياتهن.

وتم توزيع 33 بطاقة ميزة مجانًا للسيدات من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط، والتي تساهم في تعزيز الشمول المالي للنساء في المجتمع. كما ألقت وفاء عبدالمعطي، مدير البنك في باسيوط، كلمة حول دور البنك في تعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية للفئات النسائية، بما في ذلك تقديم الكروت الميزة بشكل مجاني لهذه الفئة.

وأكدت مروة، أنه لا بد من تشجيع المزيد من الجهات المعنية على تنظيم هذه الندوات والفعاليات التوعوية لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصادياً، يجب أن يكون لدي كل امرأة الفرصة للوصول إلى الخدمات المالية والتدريبات اللازمة لتطوير مهاراتها المالية وتحقيق نجاحها الشخصي والمهني.

المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة حول "الشمول المالي"

المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة حول "الشمول المالي"

المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة حول "الشمول المالي"

المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة حول "الشمول المالي"

المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة حول "الشمول المالي"

المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة حول "الشمول المالي"