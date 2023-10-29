م. الآخر

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 07:43 م 10/29/2023 7:43:20 PM

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى منتدى «البوابة العالمية» الذى تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبى، يومى 25 و26 أكتوبر 2023 بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبى «استراتيجية البوابة العالمية» لتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبى وربطه مع البلدان والمناطق فى جميع أنحاء العالم من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة فى شبكة عالمية من سلاسل النقل والتوريد، وذلك فى مجالات من بينها الطاقة الخضراء، والمناخ، والاتصالات، والتعليم والبحث العلمى، والصحة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة فى تلك المجالات.

وشارك فى المنتدى أكثر من ٤٠ وفدًا حكوميًا رفيع المستوى، إلى جانب منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدنى. وركز المشاركون على الطاقة الخضراء، والمناخ، تحقيق التنمية المستدامة، مع تنفيذ المشروعات المشتركة

وتتجه مصر بقوة نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة، ولها علاقات تاريخية بأوروبا منذ السبعينيات وترجمة إلى اتفاقية شراكة عام 2004 وبعد تولى عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عزز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات المختلفة، وكانت أول قمة عربية أوروبية فى 2019.

وتشير آخر الأرقام فى الربع الثالث من العام المالى 2022ـ2023 أول الربع الأول من عام 2023 بأن الاتحاد الأوروبى احتل المركز الأول فى التبادل التجارى مع مصر بلغ نصيبها من الصادرات المصرية 28 بالمائة بقيمة 2.7 مليار دولار، مقابل واردات للاتحاد الأوروبى بقيمة 3.8 مليار دولار وشهدت هذه الفترة عجزا فى الميزان التجارى بلغ 8 مليارات دولار، بلغت حصيلة الصادرات 9.5 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 17.5 مليار دولار وكما أن واردات مصر من الاتحاد الأوروبى تمثل 22 بالمائة بقيمة 3.8 مليار دولار والدول الأوروبية الأخرى 9 بالمائة، والدول الأسيوية غير العربية 23 بالمائة، والعربية 19 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية 6%.

وحجم صافى الاستثمارات الأوروبية فى مصر بلغت 14% من إجمالى التدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال الربع الأول من عام 2023 والولايات المتحدة 13 بالمئة والدول العربية 34 بالمائة. وتمثل حجم التدفقات للداخل نسبة 28 بالمئة بقيمة 1.5 مليار دولار

ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة التبادل التجارى والاستثمار بين أوروبا ومصر، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء التقى بعدد من قيادات الدول دعاهم للمشاركة فى المؤتمر القومى للاستثمار فى ابريل 2024، فى الوقت الذى تقيم مصر العديد من المشروعات من أوروبا منها موافقة مجلس الوزراء على بدء دراسات مشروع الربط البحرى بين مصر وأوروبا بالتعاون مع شركة بلجيكية، والتعاون مع الشركات البلجيكية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر