الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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القنبلة الزلزال.. أمريكا تواصل دعم الاحتلال من أجل إخضاع المقاومة (فيديو)

القنبلة الزلزالية
القنبلة الزلزالية في متحف للقوات الجوية الأمريكية

كشف اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن ما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة هو استطلاع بالقوة من خلال التوغل المحدود، فعندما يتوغل الجيش بريا يظهر عناصر المقاومة وبالتالي يعرفون أماكنهم وتقصفهم الطائرات. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكبر نسبة كثافة سكان وأكبر سجن في العالم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستخدم قنابل زلزالية في غزة لهدم الأنفاق ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الثانية.

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ولفت  إلى أن القنبلة الزلزالية اتجهت واشنطن لإنتاجها لمحاولة ضرب مفاعلات إيران النووية التي أنشأتها في الجبال، منوهًا إلى أن القنابل تنزل تحت الأرض وتتسبب في موجة انفجارية أشبه بالزلزال ويكون تأثيرها قوى على الأنفاق دون الإضرار الكبير بالأفراد والأشخاص.

 ونوه إلى أن إسرائيل لن تستخدم غازات كيميائية في غزة حفاظا على الأسرى لدى حماس، كاشفًا أن القنبلة الإسفنجية التي تستخدمها قوات الاحتلال في غزة، تشبه فوم الحلاقة وتسد فوهة الأنفاق ولا تؤثر على الأشخاص الموجودين في الأنفاق صحيا وهو ما تستخدمه تل أبيب من أجل الحفاظ على رعاياها.

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