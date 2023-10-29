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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام للأمم المتحدة: الأوضاع في غزة تتدهور كل ساعة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد أن الأوضاع في غزة تتدهور كل ساعة، معربا عن أسفه لتكثيف إسرائيل أعمالها العسكرية في غزة بدلا من تطبيق هدنة إنسانية بدعم من المجتمع الدولي. 

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وتابع أن عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا في غزة غير مقبول إطلاقا، مضيفا أن العالم يشهد كارثة إنسانية في غزة تحدث أمام أعيننا، جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارته إلى نيبال ، ونقلتها شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية.

 

وجدد جوتيريش طلبه بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح كافة الرهائن دون شروط ودخول مساعدات إنسانية مستدامة إلى غزة بشكل يواكب احتياجات القطاع.

 

وأشار الأمين العام إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة ليس لديهم مكان آمن يذهبوا إليه يتم حرمانهم من أساسيات الحياة من غذاء وماء ومأوى ورعاية صحية، كما يتعرضون لقصف بلا هوادة.. وتابع "أدعو كل من يتحملون المسؤولية إلى الرجوع عن حافة الهاوية".

 

وتوجه جوتيريش إلى نيبال في زيارة لمدة أربعة أيام لمناقشة قضايا السلام بالإضافة إلى تغير المناخ وتأثيره على المجتمعات في نيبال.

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