الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مُنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وتوفير ممرات آمنة للمساعدات

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي المُستمر على القطاع، مشددا على الحاجة الماسة لتوفير الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، وتأمين معابر لإنقاذ وعلاج المصابين. 

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جاء ذلك خلال اجتماعه مع المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية السفيرة دايكي بوتزل؛ التي أكدت رفض قتل المدنيين من الطرفين، وجددت موقف بلادها الداعم لمسار سياسي يضمن الأمن والهدوء والاستقرار بالمنطقة على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية. 

 

ومن ناحية أخرى، سقطت أحد الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل اليوم في موقع مفتوح بقرية "كفر عين" شمال مُحافظة رام الله والبيرة، الواقعة وسط الضفة الغربية.

 

وهذه ليست المرة الأولى، التي تصل فيها صواريخ المقاومة إلى الضفة الغربية، فبعد يومين من بدء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في السابع من الشهر الجاري، سقط صاروخ قرب مُستوطنة "ارئيل" الواقعة بين رام الله ونابلس.

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