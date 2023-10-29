لوكاكو يقود تشكيل روما الرسمي أمام إنتر ميلان

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، عن التشكيل الذي يخوض مباراة إنتر ميلان في المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد على سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ10 في الدوري الإيطالي.

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تشكيل روما الرسمي لمباراة إنتر ميلان:

حراسة المرمى:- روي باتريسيو.

خط الدفاع:- برايان كريستانتي، إيفان نديكا، يورينتي، لياندرو باريديس.

خط الوسط:- مانشيني، كريستنسن، بوف، زيلينسكي.

خط الهجوم:- لوكاكو، الشعراوي.

موعد مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي:

تبدأ مباراة إنتر ميلان وروما مساء اليوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9 مساءً بتوقيت الإمارات.