لوكاكو يكشف كواليس رفضه الانتقال للدوري السعودي

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم روما الإيطالي، عن سبب رفضه الانتقال إلى الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، رغم العرض الضخم الذي قدم له.

وأكدت التقارير أن الهلال قدم عرضًا للتعاقد مع لوكاكو، من تشيلسي مقابل 40 مليون دولار للنادي، إلى جانب منحه راتبًا سنويًا يقدر بـ 90 مليون يورو، على عقد مدته ثلاثة مواسم.

لكنه رفض العرض، وفضل الانضمام إلى روما على سبيل الإعارة لمدة عام، ليلعب لوكاكو مرة أخرى في الدوري الإيطالي بعد تجربته مع إنتر ميلان، وتحت قيادة البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، الذي سبق له التدريب معه، في رحلته الإنجليزية مع تشيلسي ومانشستر يونايتد.

لوكاكو

وكشف لوكاكو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلجيكا أمام النمسا، المقرر لها الخميس، في تصفيات يورو 2024، عن سبب رفضه الانتقال إلى الهلال، موضحا أنه لم يجد نفسه جاهزا في الوقت الحالي لمغادرة الدوريات الأوروبية.

وقال: "كنت فخورًا باهتمام مسؤولي الهلال السعودي بضمي، لكن بعد المحادثات الأولية لم أجد نفسي مقتنعًا بالانضمام للفريق، لسبب شخصي وهو أنني لم أكن مستعداً لمغادرة أوروبا."

وأضاف البلجيكي: "الهلال هو أكبر نادي في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، ودوري روشن سيصبح من أكبر الدوريات في العالم قريبا جدا".

فاز لوكاكو بالدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، ليعود مرة أخرى إلى تشيلسي في صيف 2021، ليقدم موسما دون المستوى وأعاده النادي الإنجليزي مرة أخرى إلى النيراتزوري على سبيل الإعارة الموسم الماضي 2022-2023.

لوكاكو

ومع نهاية الموسم، عاد المهاجم البلجيكي إلى تشيلسي مرة أخرى، قبل أن تتم إعارته مرة أخرى إلى روما خلال الموسم الحالي، حيث خاض 8 مباريات مع الفريق في جميع البطولات، سجل خلالها 7 أهداف، منها 5 في الدوري الإيطالي. الدوري وهدفين في الدوري الأوروبي.