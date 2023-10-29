ليفربول يتقدم على نوتينجهام فورست في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد في المباراة الجارية الآن على استاد أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الـ10 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سيطر فريق ليفربول على مجريات أحداث الشوط الأول من خلال تنفيذ الكثير من الهجمات الهجومية على مرمى نوتينغهام فورست.

سجل البرتغالي جوتا هدفًا ذاتيًا في شباك نوتينجهام فورست عند الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول.

وعند الدقيقة 33 سجل المهاجم نونيز بصناعه دومينك في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

وبدأ ليفربول بهذا التشكيل أمام نوتينغهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

وكان نادي ليفربول قد أعلن عن حادث للاعبه لويس دياز حيث اختطاف والديه في منطقة لاجواخيرا في كولومبيا وهي مسقط رأسه، وفقًا للسلطات في بلده، أثناء استقلالهما شاحنة قامت مجموعة من العصابات بدرجات نارية باختطافهما.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على نظيره نوتينغهام بهدفين دون رد.