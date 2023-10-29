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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث في شباك نوتينجهام فورست (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

سجل محمد صلاح الهدف الثالث في مرمي نوتينجهام فورست في الدقيقة 78 من أحداث الشوط الثاني  في المباراة الجارية الان على ستاد أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ10 في الدوري الإنجليزي .

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استغل الفرعون محمد صلاح خطأ حارس  نوتينجهام فورست من خلال سرعته سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78  من عمر المباراة .

تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة نوتينجهام فورست

وبدأ ليفربول بهذا التشكيل أمام نوتينغهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

وكان نادي ليفربول قد أعلن عن حادث للاعبه لويس دياز حيث اختطاف والديه في منطقة لاجواخيرا في كولومبيا وهي مسقط رأسه، وفقًا للسلطات في بلده، أثناء استقلالهما شاحنة قامت مجموعة من العصابات بدرجات نارية باختطافهما.

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