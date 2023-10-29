بنزيما يقود تشكيل الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين

يقود النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، التشكيل المثالي للجولة الحادي عشر من مواجهات دوري روشن للموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الجولة 11 من الدوري السعودي

وشهد التشكيل وجود لاعبين من أندية الاتحاد وأبها والخليج، بالإضافة إلى لاعب وحيد من أندية النصر والهلال والوحدة وضمك والاتفاق.

حصل كريم بنزيما على تقييم 9 درجات كأفل لاعب في الجولة 11 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي خلفه مباشرة اللاعب سعد بقير بتقييم 8.9 درجات.

ويضم تشكيل الجولة 11 كل من:-

في حراسة المرمى: تاتاروشانو "أبها".

في خط الدفاع: سنوسي محمد (الاتفاق) - كوليبالي (الهلال) - ليساندرو لوبيز (الخليج) - بيدرو ريبوتشو (الخليج).

في خط الوسط: نجولو كانتي (الاتحاد) – جورجيو فينالدوم (الاتفاق).

في خط الوسط الهجوم: تاليسكا (النصر) - سعد بقير (أبها) - كريغ غودوين (الوحدة).

في خط الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد).