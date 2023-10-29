الإنضباط يرفض استئناف النصر ضد عقوبة إيقاف سلطان الغنام

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطلب المقدم من نادي النصر، ضد عقوبة إيقاف اللاعب سلطان الغنام الظهير الأيمن للفريق لمدة أربعة مباريات، بعد حصولة على بطاقة حمراء في مواجهة نادي أبها التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الإنضباط استئناف النصر ضد عقوبة إيقاف سلطان الغنام

إيقاف سلطان الغنام سيكون لـ 4 مباريات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي بجانب غرامة قدرها 40 ألفً ريال، بسبب الألفاظ البذئيه التي خرجت من اللاعب تجاه مساعد الحكم.

بعد صدور القرار أعلن نادي النصر أنه يستغرب من القرار بالإيقاف لأربعة مباريات مع غرامة قدرها 40 ألف ريال، مؤكدًا أنه من القانوني صدور عقوبة الإيقاف مباراتين، والغرامة 20 ألف ريال.

المواجهات التي يغيب عنها سلطان الغنام

غاب سلطان الغنام عن مواجهتي ضمك والفيحاء في بطولة الدوري، ووفقًا للقرار فإنه من المقرر استمرار غيابه مواجهتين إضافيتين أمام فريقي الاتفاق في دور الـ 16 من كأس الملك ولقاء الخليج في الجولة الثانية عشر.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في مواجهتيو خسر لقاءين.