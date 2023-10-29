لعشاق الحلويات.. طريقة عمل كريب بالشوكولاتة

يبحث الجميع على حلوى سريعة التحضير، لا تأخذ وقتًا ومجهود لصنعها، ومن الحلويات المفضلة التي يعشقها الجميع " كريب بالشوكولاتة البيضاء والفراولة "، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بتكاليف أقل.

كريب بالشوكولاتة البيضاء والفراولة

طريقة عمل كريب بالشوكولاتة البيضاء والفراولة

المقادير

- دقيق : 143 جراماً (مقادير عجينة الكريب)

- الفانيليا : رشّة (مقادير عجينة الكريب)

- البيض : 1 حبة (مقادير عجينة الكريب)

- الزبدة : 30 جراماً (مقادير عجينة الكريب)

- حليب : 143 جراماً (مقادير عجينة الكريب)

- ملح : 2 جرام (مقادير عجينة الكريب)

- سكر : 2 جرام (مقادير عجينة الكريب)

- دقيق : 143 جراماً (الأسمر، مقادير عجينة الكريب)

- الماء : 500 جراماً (مقادير عجينة الكريب)

- عجينة الكريب : 110 جرامات

- الشوكولاتة البيضاء : 100 جراماً

- الفراولة : 110 جم (للتزيين)

- صلصة الفراولة : 30 جراماً (للتزيين)

طريقة التحضير

1. توضع عجينة الكريب في مقلاة على النّار لمدّة دقيقة ونصف الدقيقة من جهة، و30 ثانية من الجهة الثانية.

2. يُضاف إليها 90 غراماً من الشوكولاته البيضاء، وتُلفّ من الجهات الأربع.

3. تُزيّن بالكميّة المتبقّية من الشوكولاته البيضاء المبشورة وقطع الفراولة وصلصة الفراولة.

طريقة تحضير عجينة الكريب: تُخلط هذه المقادير مع بعضها البعض، حتّى تتشكّل عجينة متماسكة، ثمّ تُرقّ بواسطة النشّابة.