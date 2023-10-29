اندلاع مظاهرات كبرى بالعاصمة الإيطالية روما تعاطفًا مع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار

شارك الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، في المظاهرات الكبرى التي اندلعت بالعاصمة الإيطالية روما، منذ صباح اليوم، والتي جمعت كل الأطراف الفلسطينية والجاليات العربية وسط حضور كبير من الشباب من أصل عربي، إضافة لتواجد ضخم من الشباب والطلاب الإيطاليين.

وأكد “عودة”، عن تواجد كبير من النساء والشباب بمظاهرات روما لدعم القضية الفلسطينية مشهد يعزز مشاعر القومية العربية المتواجدة لدى قطاع كبير من الإيطاليين من أصل عربي حتى بالأجيال الجديدة، لافتًا إلى أهمية هذا الأمر أمام الإعلام الإيطالي والإعلام العالمي، خاصة في ظل تعاطف كبير من الشعوب الأوروبية مع غزة وهو ما يجب تعزيزه من خلال الإعلام الغربي.

مظاهرة روما

وكان قد احتشد الأيام الماضية عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، إسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل، بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.

وكان قد دعا امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش المواطنين العرب والايطاليين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الجالية الفلسطينية في ايطاليا الى جانب اتحاد الجاليات العربية .

وصدر عن الجالية الفلسطينية : “بمواجهة المذبحة التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني ضد أهلنا وأبناء شعبنا العظيم في غزة العزة وفي كل فلسطين”.

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