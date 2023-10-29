محافظ الفيوم يتفقد معرض بيع السلع والمستلزمات الغذائية بطامية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معرض بيع السلع والمستلزمات الغذائية بمدينة طامية، للتأكد من جودة وتوافر المعروض منها بأسعار في متناول المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، و ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وحرص محافظ الفيوم، على تفقد أقسام المعرض المختلفة، للوقوف على أسعار السلع الغذائية المعروضة مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، وغيرها، وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومنع تخزين واحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

افتتاح وحدة عمليات القلب المفتوح



ومن جهة أخرى افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نشوى رحيم مدير إدارة طامية الصحية، القائم بأعمال مدير مستشفى طامية المركزي، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، والدكتور ياسر جمعة أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، المشرف على وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى طامية المركزي، والدكتور أحمد الكرداني أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب عين شمس، والدكتور أسامة عباس أستاذ جراحة القلب والصدر، المشرفين على الجراحة بالوحدة، والدكتور أحمد نجيب مدير وحدة قسطرة وجراحه القلب بمستشفى طامية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ، غرفتي عمليات القلب المفتوح، وغرفة الرعاية المركزة التي تضم 7 أسرة، ضمن وحدة عمليات القلب المفتوح، المجهزة بتمويل مشترك من وزارة الصحة، والبنك الأهلي المصري.

وأشاد محافظ الفيوم، بجهود منظمات المجتمع المدني، ومنها البنك الأهلي المصري، في النهوض بالقطاع الصحي، ورفع كفاءة وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، بهدف توفير خدمة طبية لائقة، والتخفيف من معاناة المرضى وذويهم، مشيراً أن وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى طامية المركزي تم افتتاحها عام 2017 كأول وحدة من نوعها بالمحافظة، وتعمل تحت إشراف فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس، حيث تقدم خدماتها لأهالي محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة.