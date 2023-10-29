مرموش يسجل هدفين في بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني

نجح النجم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق نادي آينتراخت فرانكفورت، في تسجيل هدفين في شباك فريق بوروسيا دورتموند، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم 2023 – 2024.

مرموش يسجل هدفين في بوروسيا دورتموند:

سجل عمر مرموش الهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق ضربة جزاء، وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 24 من الشوط الأول.

ويقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند، والذي يضم:-

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

في خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

في خط الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

في خط الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند كل من هرفوي سموليتيتش وكريستيان ياكيتش وماكوتو هاسيبه وتيموني تشاندلر وبيتر هاوجي وإيريك جونيور دينا وماريو جوتزه ونيليس نكونكو وينتس غرال.