تتويج اللاعبة زينب عبد الحميد بـ"ذهبية رفع الأثقال" على منصات البطولة عربيا وإفريقيا

تتوالي الانجازات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية بحصول اللاعبة زينب عبد الحميد جبريل في البطولة العربية وبطولة افريقيا مرحلة الشباب بالمركز الأول والميداليه الذهبيه فى الخطف والمركز الأول والميداليه الذهبيه فى النطر والكلين والمركز الأول والميداليه الذهبيه فى المجموع فى البطوله العربيه شباب وزن ٧٦ك ، التي ينظمها الإتحاد المصري لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة خلال الفترة من 24 / 10 / 2023 حتى 1 / 11 / 2023 .

حرص الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، لتقديم التهنئة للاعبه زينب عبد الحميد جبريل على أدائها ، ظهورها المميز بالبطولة، وإحرازها الميدالية الذهبية فى الخطف وفى النطر والكلين فى إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية.

ومن جانبه اكد الصبروط على نجاح استراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى اكتشاف المواهب كما توجه بالشكر للاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه الكامل للمواهب المصرية فى كافة المجالات الرياضية وغيرها والعمل على تنميتها واعدادها للوصول لمنصات التتويج العالمية

الجدير بالذكر ان البطولة في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الالعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية .