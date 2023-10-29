رودري يسعى لرقم مميز في مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

رقم مميز لـ رودري قبل مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يستعد رودري للظهور في ديربي مانشستر اليوم بالتشكيل الأساسي للسيتيزنس، ويسعى لتحقيق الانتصار في خطة المدرب الإسباني بيب جورديولا لمواصلة رقم مميز حققه لاعب الوسط.

لم يتعرض مانشستر سيتي للهزيمة في المباريات الـ 37 الأخيره التي شارك فيها رودري، وكانت أخر هزيمة تعرض لها السيتيزنس بمشاركة النجم الإسباني أمام فريق نادي توتنهام، والتي كانت في فبراير من عام 2023.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ويحتل السيتيزنس المركز الثالث في الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يمتلك اليونايتد 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.