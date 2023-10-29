تغطية بالوعات الصرف الصحي بمركز قوص بقنا

كلف الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، مسئولي الوحدة المحلية بقروي جراجوس بتغطية بالوعات غرف الصرف الصحى بطريق قوص الحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين والماره وعدم تعرضهم للسقوط فيها.

وشدد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، على ضرورة مراجعة بالوعات غرف الصرف الصحى بالشوارع لاسيما التي يصادف وجودها أمام المنشأت العامة كالمدارس مع التأكد من غلقها جيداً، وبضرورة التنسيق مع مسئولي شركة المياه الشرب والصرف الصحى لتغطية كافة البالوعات المكشوفه خاصة بالمناطق والشوارع التي شهدت اعمال رصف موخرا بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها.