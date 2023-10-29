أمسيات ثقافية بقصر ثقافة قوص لإحياء ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

صرح الدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، بأن قصر ثقافة قوص، أقام عددًا من الفعاليات الثقافية خلال الشهر الجاري، في إطار تنفيذ خطة دور الثقافة التي تهدف إلى رفع المستوى الثقافي لدى الجماهير لاسيما بالتزامن مع حلول ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأوضح رئيس المركز أن الفعاليات شملت عقد ندوات وورش ومحاضرات ثقافية شارك فيها 300 مُشارك، واستمرت على مدار الشهر الجاري كله، مشيرًا الي التنوع الموضوعي لتلك الفعاليات.

وشملت عقد محاضرات بعنوان "انتصارات أكتوبر في عيون الأدباء"، "ورش لاكتشاف المواهب"، غناء – إنشاد ديني – القاء" ورش عمل للفنون التشكيلية بعنوان "انتصارات أكتوبر في عيون الفنانين" وورش حكي بعنوان "أكتوبر الانتصار العظيم" وعروض أفلام سينمائية للأطفال عن نصر أكتوبر، فضلًا عن عروض فنية لفرقة الموسيقى العربية ومناقشات لكتاب مذكرات حرب أكتوبر للفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية آيبان معركة العبور.

وأكد الدكتور قدري الشعيني، رئيس المركز، ضرورة التوسع في نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المدينة، بهدف استثمار أوقات فراغ في القراءة والتعلم بدلًا من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة، وإذكاء روح البحث والابتكار لدي الشباب، فضلاً عن ترسيخ قيم الحوار والمشاركة والانتماء والولاء لدىهم، خاصة في ظل المخططات التي تستهدف الهوية.