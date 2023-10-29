الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

دخول 10 شاحنات مساعدات إلى غزة

مساعدات غذائية لغزة
مساعدات غذائية لغزة

بدأ دخول ١٠ شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بعد الانتهاء من الإجراءات، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

txt

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

txt

الاتحاد الأوروبي يُخفق في الاتفاق على برنامج مساعدات لأوكرانيا

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الجانب الإسرائيلي استهدف معبر رفح 4 مرات من الجانب الفلسطيني، وأحدث تدميرا في المنطقة الفاصلة بين المعبر المصري والفلسطيني، وهناك تهديد مباشر باستهداف أي مساعدات غير مفتشة من قبل الجانب الإسرائيلي.

فلسيطين تحتاج إلى مساعدات في ظل القصف الإسرائيلي

وأضاف أن هناك حاجة إلى المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة مع تكثيف القصف الجوي والعمليات البري الواسعة ما دفع مصر لإصدار بيان هام للغاية أمس بالتحذير من التداعيات الإنسانية للهجوم البري الموسع على غزة وما يمثله من إضافة للانتهاكات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي.

 

مواد متعلقة

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

الاتحاد الأوروبي يُخفق في الاتفاق على برنامج مساعدات لأوكرانيا

عاجل| أمريكا تُخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أردوغان: صمت المجتمع الدولي مخزٍ وأرسلنا 200 طن مساعدات إلى غزة

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لنقلها إلى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حقيقة وصول شاحنات مساعدات فارغة من مصر لغزة

ماكرون يحذر من اجتياح غزة ويرسل مساعدات طبية للقطاع

أستراليا تقدم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 12 مليون دولار
الجريدة الورقية