دخول 10 شاحنات مساعدات إلى غزة

بدأ دخول ١٠ شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بعد الانتهاء من الإجراءات، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الجانب الإسرائيلي استهدف معبر رفح 4 مرات من الجانب الفلسطيني، وأحدث تدميرا في المنطقة الفاصلة بين المعبر المصري والفلسطيني، وهناك تهديد مباشر باستهداف أي مساعدات غير مفتشة من قبل الجانب الإسرائيلي.

فلسيطين تحتاج إلى مساعدات في ظل القصف الإسرائيلي

وأضاف أن هناك حاجة إلى المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة مع تكثيف القصف الجوي والعمليات البري الواسعة ما دفع مصر لإصدار بيان هام للغاية أمس بالتحذير من التداعيات الإنسانية للهجوم البري الموسع على غزة وما يمثله من إضافة للانتهاكات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي.