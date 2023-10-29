تحرير 76 مخالفة تموينية خلال شهر أكتوبر الجاري بمركز قوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، إن ادارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع ادرة الطب البيطري، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقري التابعة لها خلال شهر اكتوبر الجاري، أسفرت عن تحرير 76 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة.

وأوضح الدكتور قدري الشعيني أن المخالفات شملت تحرير 61 محضراً لأصحاب المحالات التجارية ومحال الجزارة، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير فضلا عن ذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية وتصرف في دقيق مدعم وإثبات مبيعات وهمية وتجميع مواد بترولية وأقماح محلية.

وأردف رئيس المجلس، أنه تم تحرير 15 محضرا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي الإدارة التموينية، تضمنت المخالفات عمل محاضر لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

فضلا عن تحرير محاضر لعدم نظافة المكان والأدوات المستخدمة في إنتاج عملية الخبز.

مؤكدا أن الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات بشكل دورى ومستمر لمحاربة كل مظاهر الغش والجشع ومنع أي تلاعب في السلع الغذائية لا سيما التي تمس احتياجات المواطن الأساسية.

وفي سياقٍ متصل قامت إدارة التموين بتوزيع عدد من بطاقات التموين الجديدة والواردة إليها على مكاتب التموين بنطاق المدينة لتسليمها إلى أصحابها حتى يتسنى لهم صرف المستحقات المقررة لهم.