الانتخابات الرئاسية بأمريكا.. مايك بنس يخرج من السباق

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، السبت، انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، قائلا "هذا ليس وقتي"، وذلك بعد أن كافح لأشهر لإقناع الناخبين الجمهوريين بأنه البديل الأمثل لدونالد ترامب الذي خدمه بنس يوما ما بولاء راسخ.

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال مايك بنس: "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي"، وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".

بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لمايك بنس على 3.8 بالمئة وفق موقع فايف ثيرتي أيت المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.

ولم يعط مايك بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أيا من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئا للحاضرين.

ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع، لا سيما ترامب الذي يتصدّر الاستطلاعات وأقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

ترامب يعلق على انسحاب بنس

وعلق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على انسحاب مايك بنس من السباق الجمهورى نحو البيت الأبيض، وقال أنه يتعين على بنس أن يؤيده.

وخلال فعالية أمس، السبت، فى لاس فيجاس، قال ترامب متحدثا عن المرشحين الجمهوريين الذين يغادرون السباق الرئاسى لعام 2024، أن الناس يغادرون الآن، وجميعهم يؤيدوننى. لا أعرف بشأن مايك بنس، وينبغى أن يؤيدنى. تعرفون لماذا؟ لأنى كان لدى رئاسة عظيمة وناجحة وكان نائبا للرئيس. لكن ترامب تابع قائلا: لكن الناس فى السياسة يمكن أن يكونوا غير مخلصين".

وكان بنس رفيق ترامب فى حملتيه الرئاسيتين عامى 2016 و2020، وساند الرئيس بقوة أغلب فترته الرئاسية، لكنه رفض مساعدته فى الانقلاب على نتيجة انتخابات 2020، وتدهورت العلاقة بينهما.

وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.

ويعتبره مناصرو ترامب "خائنا" لمصادقته في الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة في العام 2020.

الرئيس الأمريكي يحظى بشعبية ضعيفة

وفي السياق، يحظى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشعبية ضعيفة اقتربت من أدنى مستوياتها منذ توليه منصب الرئاسة. واستغلالاً لهذا الوضع، وجّه المرشحون الجمهوريون المحتملون لانتخابات الرئاسة انتقادات لاذعة له، وخاصةً أنّ ضمن القتلى في "طوفان الأقصى" 30 مواطنًا أمريكيًا على الأقل.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب إنّ "الفظائع التي نشهدها في إسرائيل لم تكن لتحدث أبداً لو كنت رئيسًا"، ووعد بإعادة فرض "حظر السفر على الدول التي تعاني من الإرهاب"، إذا فاز في انتخابات عام 2024.

أما حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس فقال: "لو كنت في البيت الأبيض، كنت سأستيقظ في الساعة الثانية صباحًا، وكنا نفعل ما يتعين علينا فعله لحماية هذا البلد".

ترامب يتقدم على جو بايدن

وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم على نظيره الحالي جو بايدن بـ10 نقاط مئوية في انتخابات 2024.

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "إيه بي سي"، فإن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الانتخابات المنتظرة العام المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي "يكافح للحصول على موافقة الجمهور المتشكك، مع تزايد الاستياء من تعامله مع حرب أوكرانيا والاقتصاد والهجرة، إلى جانب عمره المتقدم".

وأبرزت النتائج أن أكثر من 3 من كل 5 ديمقراطيين ومستقلين ذوي ميول ديمقراطية يقولون إنهم يفضلون مرشحا آخر غير الرئيس الحالي. في المقابل، يقول مستشارو بايدن إن الرئيس الحالي هو "أقوى ديمقراطي لعام 2024".

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