مايك بنس يؤكد: لا أحد فوق دستور أمريكا (شاهد)

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، اليوم الأربعاء، أنه لا أحد يجب أن يكون فوق دستور أمريكا.

وقال "بنس" خلال تصريحاته عرضته فضائية "العربية"، اليوم الخميس، إن الاتهامات ضد رئيسه السابق دونالد ترامب في قضية اقتحام الكابيتول عام 2021.

وكتب بنس، في تغريدة على “تويتر”: "أي شخص يضع نفسه فوق الدستور يجب ألا يصبح رئيسًا للولايات المتحدة أبدًا. بلدنا أهم من شخص واحد، دستورنا أهم من حياة أي شخص آخر. في 6 يناير، طلب الرئيس السابق ترامب أن أختار بينه وبين دستور، اخترت الدستور وسأختار دائما”.

العدل الأمريكية تستدعي ترامب

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية الخميس الموافق 3 أغسطس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى لائحة اتهام إلى ترامب في أربع تهم خاصة بتحقيق المحقق الخاص جاك سميث في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقًا لوثيقة محكمة.

والتهم الموجهة هي: مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، مؤامرة لعرقلة إجراء رسمي، عرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أنه يتوقع أنه يتم توجيه الاتهام إليه اليوم بشأن محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال ترامب للأمريكيين في منشور على منصته الخاصة "سوشيال تروث"، إن "المستشار الخاص جاك سميث سوف يتقدم بلائحة اتهام جديدة لرئيسكم المفضل"، وذلك "من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام جنائية لترامب، حيث اتهمه سميث بإساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية “بالغة السرية” عقب مغادرته البيت الأبيض، واتهم في مارس بالاحتيال التجاري.

ودفع ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، بأنه غير مذنب في كلتا الحالتين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي السابق، إن اتهامات التآمر الجديدة ضد والده وسيلة لإدارة بايدن لصرف انتباه الناخبين عن التهم الموجهة ضد نجل الرئيس جو بايدن، هانتر.

وقال دونالد ترامب جونيور: “البيروقراطيون الفاسدون لنظام بايدن يتهمون ترامب حرفيا في اليوم التالي لكل قصة كارثية لعائلة جريمة بايدن. بدلا من النظر إلى الملايين المرسلة إلى عائلة بايدن من جميع أعدائنا تقريبا، فإنهم يلاحقون أعداءهم السياسيين وهم يعلمون أن أتباعهم في وسائل الإعلام سيستخدمون تهمهم الزائفة للتغطية على جو بايدن“.

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