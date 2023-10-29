الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد الشهداء إلى العدوان الإسرائيلي على غزة 8005 بينهم 3342 طفلًا

شهداء العدوان الإسرائيلي
شهداء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8005، بينهم 3342 طفلًا.

أغلبهم نازحون

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الجدد بلغ 302، أغلبهم نازحون، خلال الساعات الماضية.

كما أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 116 من الكوادر الطبية، ودمر 25 سيارة إسعاف.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن هناك بلاغات عن وجود 1870 شخصًا تحت الأنقاض في غزة، بينهم 1020 طفلًا.

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برنامج الأغذية العالمي يكشف كارثة عن مخزون الطعام في غزة (فيديو)

تحذيرات من كارثة في غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الأحد، من أن الوضع في غزة يزداد كارثية "ساعة بعد ساعة".

وجدد جوتيرتش نداءاته لوقف إطلاق النار لإنهاء "كابوس" إراقة الدماء في غزة.

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صناع الصلب العرب يدينون العدوان الإسرائيلي على غزة

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