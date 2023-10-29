طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لدخولها إلى غزة

وصلت طائرة مساعدات كويتية مطار العريش تمهيدا لدخولها إلي غزة، حيث أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية السادسة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش؛ تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة و80 جهازا للطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل حذرت علا الجعبري ممثلة منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة مع قرب انتهاء المخزون الاستراتيجي الإغاثي والطبي في كافة مستشفيات القطاع.

وقالت الجعبري ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الأحد) من مدينة الخليل ـ "تمكنا من إعادة الاتصال مرة أخرى مع طواقمنا وموظفينا في غزة عقب فقد الاتصال معهم في الساعات الماضية، مما أثار قلقنا ومخاوفنا بشكل كبير على مصيرهم وأوضاع المدنيين في القطاع"..واصفة الأوضاع الإنسانية الراهنة في غزة بـ "الكارثية".

وأشارت إلى إجراء بعض العمليات الجراحية في قطاع غزة بدون تخدير عام للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية..مضيفة في الوقت نفسه أن عمليات الاعتداء على أطفال ونساء غزة أمر مؤلم للغاية ، وذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري.

وأكدت المسؤولة الدولية سوء الحالة النفسية والجسدية التي يمر بها حاليا الأطباء في القطاع نتيجة فقدهم بعض أسرهم أو زيادة درجة انهماكهم في العمل لمعالجة المرضى والمصابين في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة..محذرة من انتشار الأوبئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونقص وتلوث المياه ونفاد الوقود مع صعوبة انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض في غزة.